Александр Петров рассказал о мечте сняться у Тарантино

Актер Александр Петров назвал режиссера, у которого хотел бы сняться

Российский актер Александр Петров назвал режиссера, у которого хотел бы сняться. Его слова приводит газета «Ведомости».

«Если говорить о проектах мечты, я бы, конечно, хотел сняться у [режиссера] Квентина Тарантино. В нем есть самобытность, он ни на кого не похож. Мне кажется, мы близки по духу», — сказал артист.

Ранее в сети появилось редкое совместное фото Александра Петрова с супругой.

О женитьбе артиста стало известно в сентябре 2023 года. Петров сообщил, что они с девушкой случайно познакомились на улице и после нескольких встреч поженились.