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15:44, 24 октября 2024Культура

Александр Петров рассказал о мечте сняться у Тарантино

Актер Александр Петров назвал режиссера, у которого хотел бы сняться

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский актер Александр Петров назвал режиссера, у которого хотел бы сняться. Его слова приводит газета «Ведомости».

«Если говорить о проектах мечты, я бы, конечно, хотел сняться у [режиссера] Квентина Тарантино. В нем есть самобытность, он ни на кого не похож. Мне кажется, мы близки по духу», — сказал артист.

Ранее в сети появилось редкое совместное фото Александра Петрова с супругой.

О женитьбе артиста стало известно в сентябре 2023 года. Петров сообщил, что они с девушкой случайно познакомились на улице и после нескольких встреч поженились.

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      Варвара Кошечкина
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