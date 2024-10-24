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14:07, 24 октября 2024Наука и техника

«Прогресс» обозначил срок первого пуска «Союза-5»

РКЦ «Прогресс»: первый полет ракеты «Союз-5» состоится в конце 2025 года

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Первый полет средне-тяжелой ракеты «Союз-5» в соответствии с международными обязательствами запланирован на конец 2025 года. Соответствующий срок в интервью ТАСС обозначил гендиректор Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов.

По его словам, первая ракета находится в производстве. В частности, изготовлены обечайки баков первых двух ступеней носителя. Также на предприятие доставлен двигатель первой ступени РД-171МВ. «До конца года завод должен получить силовой агрегат второй ступени РД-0124МС. К середине 2025 года нам необходимо обеспечить готовность ракеты-носителя к проведению заводских испытаний», — заявил руководитель.

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Ранее первый заместитель гендиректора РКЦ «Прогресс» Равиль Ахметов заявил, что первый пуск «Союза-5» состоится в 2026 году.

В январе 2023-го Баранов заявил, что первый запуск ракеты «Союз-5» наметили на 2024 год.

В сентябре 2020-го он же утверждал, что запуск первой ракеты-носителя «Союз-5» запланирован на 2023 год.

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      Иван Потапов
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