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14:58, 24 октября 2024Наука и техника

Запуск российского радиолокационного спутника «Обзор-Р» в очередной раз перенесли

Баранов: запуск спутника «Обзор-Р» перенесен на начало 2025 года

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Запуск российского многофункционального радиолокационного спутника «Обзор-Р» в очередной раз перенесен. Об этом ТАСС рассказал гендиректор Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов.

По его словам, на космодром космический аппарат (КА) будет отправлен в декабре. «При этом запуск КА возможно осуществить в первом квартале 2025 года», — сказал руководитель.

Баранов добавил, что в настоящее время идет техническое проектирование второго спутника «Обзор-Р». Соответствующие работы планируется завершить в мае 2025 года. Запуск этого КА может состояться в 2029-м.

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В июне заместитель генерального директора госкорпорации «Роскосмос» по космическим комплексам и системам Михаил Хайлов утверждал, что до конца 2024 года будут запущены спутники «Аист», «Обзор-Р» и «Кондор-ФКА».

В апреле 2022-го госкорпорация сообщала, что радиолокационный КА дистанционного зондирования Земли «Обзор-Р» разработки РКЦ «Прогресс» планируется запустить в 2023 году.

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      Иван Потапов
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