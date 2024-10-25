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12:23, 25 октября 2024Забота о себе

Хирург призвал делать простые упражнения для профилактики варикоза

Хирург Безрукавый призвал делать подъемы ног для профилактики варикоза

Фото: senivpetro / freepik

При варикозе нарушается кровообращение в конечностях, а это, в свою очередь, провоцирует аномальное давление в венах, рассказал хирург ортопедической сети «ОРТЕКА» Алексей Безрукавый. В комментарии «Ленте.ру» доктор призвал делать простые упражнения для профилактики варикоза.

По словам Безрукавого, снизить вероятность возникновения проблем с венами можно с помощью ходьбы, йоги, велоспорта. Но также на помощь придут несложные упражнения для улучшения кровообращения.

В частности, врач порекомендовал делать круговые движения лодыжками. Для этого нужно сесть в удобную позу, а затем вращать ногой по кругу — 10-15 повторений по часовой стрелке, а потом — в обратную сторону.

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Доктор также посоветовал делать подъемы на носки. «Встаньте прямо, поставив ноги на пол и расставив их на ширину бедер. Поднимитесь на носки, подняв пятки как можно выше. Задержитесь на мгновение, затем медленно опуститесь вниз. Повторите 10-15 раз», — объяснил Безрукавый.

Третьим упражнением, которое поможет защититься от варикоза, он назвал подъемы ног. Для этого упражнения нужно лечь на спину с прямыми ногами. Затем необходимо медленно поднимать одну ногу от пола, удерживая ее прямой. На верхней позиции следует зафиксироваться, выдержать несколько секунд, а затем опустить ногу. Затем повторить то же самое с другой ногой. На каждую ногу нужно сделать 10-15 повторений, заключил хирург.

Ранее ортопед Михаил Игнатов дал советы по выбору хорошего матраса. Чтобы подобрать правильный матрас, важно учитывать вес и состояние здоровья.

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      Вера Владзиевская
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