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06:30, 25 октября 2024Наука и техника

Перечислены лучшие игры-хорроры

Silent Hill 2 стала лучшей игрой-хоррором по версии журнала IGN

Скриншот: Silent Hill 2

Издание IGN опубликовало список лучших игр-хорроров в истории. Рейтинг доступен на сайте профильного медиа.

На первом месте оказалась Silent Hill 2, которую студия Konami выпустила в 2001 году. В октябре 2024 года вышел ремастер тайтла. «Когда дело доходит до представления настоящего ужаса и его последствий, страшнее Silent Hill 2 не бывает», — уверены журналисты.

На втором месте оказалась игра Resident Evil 2, которая появилась в 2019 году. «Жуткие локации, угрожающие враги, страхи — масштабнее и страшнее», — перечислили достоинства видеоигры авторы. В топ-3 также включили Amnesia: The Dark Descent, вышедшую в 2010 году. По словам специалистов, игра имела необычную особенность: если игрок оставался в темноте слишком долго, то он мог потерять рассудок.

В список 25 лучших хорроров также попали P.T., Dead Space, Alien: Isolation, Outlast, Left 4 Dead 2, Resident Evil 4, Five Nights at Freddy’s, оригинальный Resident Evil, Forbidden Siren 2, Clock Tower, Soma, Alan Wake 2, Until Dawn, Dead by Daylight, Phasmophobia, Visage, Inside, Manhunt, Condemned: Criminal Origins, The Evil Within, Slender: The Eight Pages и Stay Out of the House.

Журналисты IGN отметили, что пытались собрать игры, которые леденят до глубины души и являются ужасающими, но при этом блестящими.

В середине октября авторы издания PC Gamer перечислили 100 лучших видеоигр. Первое место в рейтинге получила Baldur's Gate 3, также в первую тройку попали Disco Elysium и Elden Ring.

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      Андрей Ставицкий
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