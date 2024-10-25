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02:55, 25 октября 2024Силовые структуры

В Чечне неизвестные обстреляли автомобиль «Урал», принадлежащий Росгвардии. Погиб военнослужащий

В Чечне неизвестные обстреляли автомобиль Росгвардии, один сотрудник погиб

Кадр: Telegram-канал Mash

В Чечне неизвестные обстреляли автомобиль «Урал», принадлежащий Росгвардии.

По предварительным данным, злоумышленники выпустили по машине несколько очередей из автоматов, после чего скрылись.

Нападение на машину росгвардейцев произошло днем 24 октября в станице Петропавловская Грозненского района. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов.

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23 августа 2024

Один сотрудник Росгвардии не выжил, второй ранен

Один военнослужащий не выжил в результате нападения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО).

В результате обстрела один из военнослужащих погиб, второй получил ранение. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана вся необходимая помощь. Угрозы жизни нет

пресс-служба Росгвардии по СКФО

Нападавших разыскивают. Их мотивы на данный момент неизвестны.

В Краснодаре злоумышленник напал на полицейского и украл его пистолет

В ночь на 24 октября двое полицейских приехали на вызов к многоэтажному дому на улице Лузана в Краснодаре. Там они попытались задержать двоих мужчин, но они оказали сопротивление. Одного из них все-таки удалось скрутить, но второй сумел сбежать, сильно избив полицейского. Пострадавший госпитализирован с переломом носа, сотрясением мозга и множественными ушибами.

Сбежавший преступник украл табельный пистолет с восемью патронами и скрылся. После этого правоохранительные органы перекрыли выезды из Краснодара.

Как сообщала Baza, силовики уже установили личность напавшего. Им оказался 33-летний Марат Абдюшев, находящийся в федеральном розыске. На его поиски брошены все краснодарские полицейские. На улицах города были выставлены посты для задержания вооруженного преступника. Возбуждено уголовное дело.

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11 июля 2024

В Ингушетии расстреляли автомобиль с замглавы Центра «Э»

Вечером 11 октября неизвестные открыли огонь по автомобилю, в котором находились сотрудники Центра по противодействию с экстремизмом (Центра «Э») МВД России, в том числе и заместитель главы Центра «Э» по Ингушетии Адам Хамхоев.

Нападавшие расстреляли машину на федеральной трассе при въезде в Магас. Они передвигались на серебристом автомобиле марки Lada, позднее его обнаружили в Северной Осетии.

Как сообщил канал Mash Gor, злоумышленником может оказаться экс-депутат народного собрания республики Ахмед Белхороев. Он — бывший оперуполномоченный по особо важным делам, подполковник Росгвардии. В 2019 году он заказал расправу над предшественником Хамхоева — Ибрагимом Эльджаркиевым. Сейчас Белхороев — террорист в розыске. Он является лидером запрещенной в России экстремистской секты «баталхаджинцев».

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      Марина Совина
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