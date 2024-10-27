Задержанный за драку во время футбольного матча блогер Литвин рассказал о пользе ареста

Блогер Литвин заявил, что в камере впервые в жизни прочитал книгу

Блогер Михаил Литвин, арестованный за нападение на болельщика во время футбольного матча Медиалиги, рассказал о пользе ареста. Его слова приводит Telegram-канал «Медийка».

«Я для себя это представил как челлендж. Я должен был выйти из спецприемника улучшенной версией Миши Литвина», — заявил блогер. Литвин рассказал, что в камере впервые в жизни прочитал книгу, и это ему понравилось.

Ранее суд арестовал Литвина на 13 суток. Его признали виновным по статье 20.1 («Мелкое хулиганство») УК РФ.

О задержании блогера стало известно 12 октября. Сообщалось, что Литвин подбежал к трибуне соперника, на которой находился рэпер и владелец СКА Баста, и ударил одного из фанатов. По информации журналиста Ивана Карпова, причиной стало то, что болельщик скандировал оскорбительную кричалку в адрес Литвина.