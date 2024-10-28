Облако плазмы после вспышки на Солнце достигло Земли

ЛСА: второе облако плазмы после вспышки на Солнце 26 октября достигло Земли

Второе облако плазмы, которое было выброшено в ходе вспышки на Солнце 26 октября, достигло Земли, но не привело к магнитной буре. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии (ЛСА) Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.

«Бурь пока нет (магнитное поле Земли держится), хотя воздействие, в целом, сильное, несмотря на то, что удар и идет краем», — говорится в сообщении. При этом ученые усомнились в том, что «прочности» магнитного поля Земли хватит на весь день, поэтому позже могут объявить о буре.

