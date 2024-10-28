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23:49, 28 октября 2024Мир

Посольство прокомментировало новые санкции Британии против России

Посольство в Лондоне: новые британские санкции против РФ нелегитимны и ничтожны
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Фото: Hannah McKay / Reuters

Новые антироссийские санкции, введенные британским правительством, нелегитимны и ничтожны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление российского посольства в Лондоне.

В дипмиссии отметили, что данные меры призваны отвлечь внимание от той цены, которую британцы платят за поддержку Киева. В комментарии посольства подчеркивается, что Западу становится сложнее скрывать от своих граждан успехи Российской армии на поле боя.

Ранее правительство Великобритании ввело санкции в отношении компании «Русгаздобыча» и 22 кораблей, в том числе 18 нефтяных танкеров и четырех танкеров-газовозов. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что таким образом Лондон пытается каким-то образом поразить Россию в правах. Дипломат добавила, что Россию не останавливают подобные санкции.

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      Марина Совина
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