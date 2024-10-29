МИД выразил протест против действий Финляндии

МИД направил ноту протеста против ареста Финляндией недвижимости дипмиссии РФ

МИД России направил ноту протеста в финское министерство иностранных дел против решения Службы судебных приставов Финляндии об аресте недвижимости российской дипмиссии. Об этом сообщает ТАСС.

«29 октября от финской Службы судебных приставов получен список более чем из 40 объектов, в отношении которых службой приняты ограничительные меры. Вся упомянутая недвижимость находится в собственности Российской Федерации», — отметили представители ведомства в комментарии агентству.

В МИД также указали, что решение финских инстанций об аресте недвижимости противоречит нормам международного права. «Рассчитываем, что решение Службы судебных приставов Финляндии будет пересмотрено. Ответные меры российской стороны будут прорабатываться», — подчеркнули в дипслужбе.

Ранее сообщалось, что поводом для ареста российского имущества в Финляндии стал иск шести украинских энергетических компаний. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия намерена оспорить арест через суд.