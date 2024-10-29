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13:55, 29 октября 2024Россия

В Совфеде ответили на слова Зеленского о приглашении Украины в НАТО

Сенатор Пушков: приглашение Украины в НАТО обеспечит ей «получленство»
СюжетРоссия и НАТО:
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Приглашение Украины в НАТО будет означать «получленство» Украины, что свяжет свободу маневра Североатлантического альянса и закрепит его обязательства перед Киевом, заявил сенатор Алексей Пушков. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

Так парламентарий прокомментировал слова Владимира Зеленского, который заявил, что Украина просит не о членстве в НАТО, а о приглашении в альянс. По его словам, некоторые лидеры рассуждают об этом как об одном и том же.

«Стоит им [странам НАТО] дать добро на приглашение, как следующим шагом — раньше или позже — будет вступление. В пользу этого будет развернута мощная кампания по обе стороны океана. Таким образом, приглашение — это зеленый свет для вступления», — считает сенатор.

По его мнению, приглашение для Киева стало бы средством преодоления вето тех стран, которые не хотят видеть Украину в составе альянса. Поэтому для Зеленского этот вопрос важен, добавил Пушков.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин выразил мнение, что у Украины мало шансов вступить в НАТО. В МИД России, в свою очередь, считают, что вступление Украины в НАТО перечеркнет возможность мирного диалога по завершению конфликта.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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