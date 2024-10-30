Четвертый сбежавший из российского исправительного центра заключенный вернулся сам

В Чите четвертый заключенный, сбежавший из исправительного центра, вернулся сам

В Чите четвертый заключенный, который ранее сбежал из исправительного центра Нерчинска Забайкальского края, самостоятельно вернулся обратно. Об этом в Telegram-канале сообщает RT.

В ближайшее время сотрудники ФСИН направят в суд документы на сбежавшего Николая Куйдина для изменения вида наказания.

Ранее сообщалось, что третьего сбежавшего из исправительного центра заключенного задержали.

О побеге четырех заключенных из исправительного учреждения стало известно 27 октября. Двух мужчин задержали в тот же день.