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15:12, 30 октября 2024Моя страна

Раскрыт российский регион с готовыми к зимнему сезону 60 горнолыжными трассами

В Башкирии для россиян подготовили 14 горнолыжных центров с 60 трассами

Фото: wirestock / freepik

Россиянам раскрыли российский регион с готовыми к зимнему сезону 60 горнолыжными трассами. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал UTV.

По данным издания, в Башкирии подготовили трассы разного уровня сложности в 14 горнолыжных центрах региона. «Все они прошли техническое обслуживание, канатные дороги и подъемники к эксплуатации готовы», — сообщила и.о. министра предпринимательства и туризма региона Зухра Гордиенко.

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      Екатерина Ештокина
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