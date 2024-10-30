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20:41, 30 октября 2024Бывший СССР

Украинская делегация оказалась в центре скандала в Женеве из-за «огульных обвинений». Что там произошло?

Делегация Украины устроила скандал на конференции Красного Креста в Женеве

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Делегация от Украины оказалась в центре скандала на 34-й Международной конференции Красного Креста и Красного Полумесяца (МФККиКП) в Женеве. Было нарушено ключевое правило — не вступать в споры политического характера.

Как рассказал постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов, в выступлении одной из делегаций был затронут конкретный вооруженный конфликт, «а также даны искаженные политизированные оценки ситуации, сделаны огульные обвинения в отношении одного из государств-членов». Не уточнялось, о какой именно делегации речь, но источники РИА Новости сказали, что в скандале замешана именно Украина.

При этом председатель конференции не раз напомнила о ключевом правиле. Бюро Международной конференции решит, что останется в материалах, а что нет, однако любые политические заявления будут удалены. Как добавил собеседник агентства, украинская делегация выдвинула обвинения в адрес России из-за продолжающегося конфликта.

Фото: Shutterstock / Fotodom

Украинская делегация хотела убрать микрофон российского телеканала на мероприятии в ЮАР

Делегация главы МИД Украины Андрея Сибиги попросила убрать микрофон телеканала RT на пресс-конференции глав МИД ЮАР и Украины, но у нее не вышло. Потом глава внешнеполитического ведомства попробовал поставить перед логотипом RT книгу CrimealsOurs. History of the Russian Myth («КрымНаш. История русского мифа»), но попытка тоже не увенчалась успехом. Южноафриканская сторона напомнила, что украинская делегация не у себя дома.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса между тем отказался от встречи с Сибигой во время его визита в Преторию.

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Зеленский обрушился с критикой на ООН

Украинский президент Владимир Зеленский резко высказался в адрес международной организации из-за визита генерального секретаря Антониу Гутерриша на саммит БРИКС в Казани. Его особенно возмутило то, что генсек присутствовал в России в день создания ООН. «В день ООН важно, что мир не забывает про цели и принципы устава организации, про цель ее создания, хотя некоторые ее функционеры отдают предпочтение искушениям в Казани, а не содержанию устава ООН», — поделился негодованием политик. По его словам, день ООН отмечается «во всем мире, а не где-нибудь в Казани».

МИД Украины, в свою очередь, поспешил напомнить, что Гутерриш отклонил приглашение Киева на первый Глобальный саммит мира, который состоялся летом в Швейцарии.

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      Алина Гончарова
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