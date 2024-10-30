Захарова ответила на обвинения главы МОК в адрес России

Захарова: глава МОК Бах политизировал олимпийское движение

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на обвинения президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в адрес Олимпийского комитета России (ОКР). Ее слова приводит ТАСС.

Захарова заявила, что Бах политизировал олимпийское движение в нарушении всех норм международного права. Она посчитала, что с этим предстоит разобраться.

Ранее Бах выступил с обвинениями в адрес ОКР. Глава МОК заявил, что отстранение ОКР было неизбежно, потому что комитет нарушил Олимпийскую хартию.

12 октября 2023 года МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Отстранение предусматривает, что ОКР не будет функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения.