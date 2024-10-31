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19:31, 31 октября 2024Забота о себе

Невролог призвал не голодать в некоторые дни

Невролог Кудряшов: в дни скачков атмосферного давления нужно полноценно питаться
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Jonathan Pielmayer / Unsplash

В дни скачков атмосферного давления лучше отказаться от строгих диет, отметил невролог Алексей Кудряшов. Некоторых людей он призвал не голодать в эти дни в беседе с aif.ru.

По словам врача, исследования доказали зависимость роста числа случаев некоторых форм инсульта от колебаний атмосферного давления. Чтобы защитить свое здоровье в это время, людям с диабетом или артериальной гипертензией нужно не пропускать измерения показателей глюкозы и давления, а также принимать необходимые препараты, напомнил врач.

Кудряшов обратил внимание на то, что в эти дни важно также внимательно подходить к своему рациону. «Чтобы предотвратить дезадаптацию организма во время магнитной бури или смены атмосферного давления, необходимо соблюдать режим дня, спать не меньше семи часов, полноценно питаться, отказаться от голодания и не переедать», — заключил он.

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