Российский таксист согласился подвезти в аэропорт иностранца и лишился 110 тысяч рублей

В Хабаровске таксист согласился подвезти иностранца и лишился 110 тысяч рублей

Российский таксист согласился подвезти в аэропорт Хабаровска иностранного туриста и лишился накоплений. Об этом сообщает портал «АиФ-Дальинформ».

По данным источника, 57-летний водитель получил заказ от гостиницы с просьбой срочно отвезти в авиагавань «важного туриста из Турции». Таксиста предупредили, что гость не говорит по-русски и испытывает трудности с оплатой картами, а наличных не имеет.

Человек, назвавшийся администратором отеля, попросил россиянина купить иностранцу еду и напитки по пути. Таксист ничего не заподозрил и продиктовал данные своей банковской карты. В итоге с его счета сняли 110 тысяч рублей, которые он долго копил.

Полиция Хабаровского края возбудила уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Теперь аферистам грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее в Магнитогорске три десятка россиян лишились отдыха и пяти миллионов рублей из-за недобросовестной турфирмы. Выяснилось, что сотрудница компании намеренно продавала путевки дешевле, чем у конкурентов.