Блогерша побывала в США и описала жизнь там фразой «не могу представить подобное в России»

Тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и описала жизнь там фразой «не могу представить подобное в России». Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, в Америке все продумано до мелочей — удобные остановки, бесплатные туалеты, просторные зоны для отдыха со столами и стульями.

«Все чисто, никто не гонит, никто не собирает деньги за каждый шаг. И самое удивительное: на таких остановках порой предлагают бесплатный кофе!» — написала блогерша.

Она объяснила, что даже в американской глуши на любой заправке найдется душ, перекус или просто душевное общение с незнакомцем. Поэтому переехавшие в США русские понимают, что там комфортно.

Ранее эта же тревел-блогерша побывала на Аляске и заехала в русскую деревню под названием Вознесенка. По ее словам, из достопримечательностей там было только кладбище.