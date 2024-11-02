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12:40, 2 ноября 2024Силовые структуры

Обвиняемого в педофилии экс-гендиректора российского завода отпустили под домашний арест

В Челябинске из СИЗО отпустили экс-главу ЧЭМК Ходоровского по делу о педофилии
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Челябинске суд отпустил из СИЗО бывшего генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского по делу о педофилии. Об этом сообщает ТАСС.

Экс-гендиректору завода изменили меру пресечения на домашний арест. Под ним он пробудет до 28 февраля 2025 года.

О задержании Ходоровского стало известно 11 июня. Силовики приехали в его коттедж и выломали входные двери. Тогда же сообщалось, что в отношении него и других граждан возбуждены уголовные дела по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Показания на Ходоровского дал сутенер, который предоставлял ему детей по всей России. 12 июня мужчину арестовали. Позже в его деле появилась подельница.

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