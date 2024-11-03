3 ноября в мире отмечаются: День косплея — искусства перевоплощения в персонажей игр и фильмов, а также День медузы. В США сегодня — Национальный день сэндвича. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники выпадают на 3 ноября 2024 года, а также напоминает, кто из знаменитостей родился в этот день.
Праздники в мире
Всемирный день медузы
Ученые считают, что медузы живут на Земле уже более 500 миллионов лет. Они играют очень важную роль в экосистеме океана, будучи и хищниками, и добычей, и даже источником жизненно необходимых ресурсов.
Так, во всех видах медуз содержится коллаген, который активно применяют в фармакологии и хирургии. Яды этих животных изучают в контексте разработки противораковых препаратов. Более того, некоторые виды медуз съедобны и являются неотъемлемой частью азиатской кухни.
Всемирный день косплея
Косплей (от английского costume play) — это искусство перевоплощения в персонажей из фильмов, аниме, комиксов, видеоигр или книг. Как правило, косплееры сами мастерят свои костюмы для участия в фотосессиях, фестивалях, конкурсах и других мероприятиях. Помимо незаурядных навыков рукоделия, это хобби требует наличия актерского мастерства, чтобы как можно точнее представить своего персонажа на сцене.
Какие еще праздники отмечают в мире 3 ноября
- День оладушек;
- Международный день калькулятора;
- День беззадачности.
Праздники в разных странах
Национальный день сэндвича в США
По легенде, любимый американцами закрытый бутерброд появился в Англии. «Изобретателем» этого блюда считают Джона Монтэгю, графа Сэндвича (1718-1792), министра иностранных дел Британской империи.
По одной из версий, будучи страстным картежником, Сэндвич как-то попросил слугу принести ему максимально простой ужин — два куска хлеба с ростбифом — чтобы ни на минуту не отвлекаться от игры и не запачкать руки.
Какие еще праздники отмечают в разных странах 3 ноября
Какой церковный праздник сегодня
День памяти преподобного Илариона Великого
Согласно преданию, Иларион родился в 291 году в Палестине. Для изучения наук его послали в Александрию, где святой познакомился с христианами и принял крещение. Вернувшись на родину, Иларион раздал свое имущество и поселился отшельником в пустыне.
Однажды на него напали разбойники, но святой словом смог убедить их оставить преступную жизнь. Вскоре о духовных подвигах Илариона узнала вся Палестина — к нему начали приходить одержимые, чтобы преподобный избавил их от власти нечистых духов. О том, чем именно страдал человек, Иларион узнавал с помощью обоняния. Кроме того, святой наставлял монахов — с его благословения по всей Палестине начали строить монастыри.
Какие еще церковные праздники отмечают 3 ноября
- День памяти святого Илариона Печерского;
- День памяти преподобных Феофила и Иакова Омучских;
- Перенесение мощей святителя Илариона, епископа Меглинского.
Приметы на 3 ноября
В народном календаре 3 ноября — Иларионов день. На Руси к этому времени ожидали снегопад, так что из дома без веской причины не выходили. Как правило, день посвящали наведению уюта, девушки и женщины собирались вместе на вязание.
- Если сегодня прошла метель, то следующий год будет хлебным.
- Принять в этот день подарок от незнакомца — к болезни.
- Если 3 ноября снег выпал и не растаял — весна будет ранняя.
Кто родился 3 ноября
Самуил Маршак (1887-1964)
Советский поэт широко известен как автор детских стихов и сказок. Несколько поколений детей выросли на его произведениях «Двенадцать месяцев», «Кошкин дом», «Сказка о глупом мышонке», «Вот такой рассеянный» и многих других. Также Самуил Маршак переложил на русский язык сонеты Шекспира, стихи Уильяма Блейка, Редьярда Киплинга и Роберта Бернса.
Александр Градский (1949-2021)
Российский музыкант-мультиинструменталист, певец и композитор, обладатель уникального голоса в три с половиной октавы. Градского считают одним из основоположников русского рока: в 1965 году он создал одну из первых советских рок-групп «Славяне», а затем — ВИА «Скоморохи».
В репертуаре артиста были самые разные композиции. Например, популярные эстрадные песни — «Как молоды мы были», «Замыкая круг» — и саундтреки к советским мультфильмам — «Песня рыбы-пилы» из «Голубого щенка», «Погода была ужасная, принцесса была прекрасная» из короткометражки «Принцесса и людоед».
Кто еще родился 3 ноября
- Анна Винтур (75 лет) — журналист, главный редактор Vogue США;
- Дольф Лундгрен (67 лет) — американский актер;
- Евгений Плющенко (42 года) — российский фигурист, олимпийский чемпион;
- Сергей Дружко (56 лет) — российский актер;
- Кендалл Дженнер (29 лет) — американская модель.