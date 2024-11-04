Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:42, 4 ноября 2024Мир

В Финляндии допустили увеличение поддержки Украины за счет налогов жителей ЕС

Хяккянен: при отказе США помощь для Украины могут начать искать у жителей ЕС
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Lehtikuva / Jussi Nukari / Reuters

Средства на поддержку Украины могут начать искать у жителей Европейского союза (ЕС). Такое развитие событий допустил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, передает ТАСС.

По его словам, это может произойти при отказе Вашингтона оказывать помощь Киеву или в случае ухудшения для Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстановки на фронте.

«Если ситуация станет сложной, Европе придется взять на себя ответственность за это. Это означает, что в кошельках европейских налогоплательщиков должно быть найдено больше денег для поддержки Украины», — объяснил Хяккянен.

Ранее экс-президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что ЕС просчитался, оценивая экономические и военные возможности России, при планировании помощи Украине. Он выразил мнение, что Евросоюз должен наладить использование анализа разведданных и прогнозов в политическом планировании.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Попавшие в плен бойцы ВСУ массово отказываются от обмена. Почему они не хотят возвращаться на родину?

      Партия социалистов Молдавии не признала голосование на зарубежных избирательных участках

      На Украине принудительно мобилизовали и избили 55-летнего священника УПЦ

      Роспотребнадзор проконтролирует утреннюю проверку детей на Коксаки

      Названа роль искусственного интеллекта в решении проблемы дефицита кадров

      В Финляндии допустили увеличение поддержки Украины за счет налогов жителей ЕС

      Американец высказался об отношении украинцев к российским военным

      В Перу от удара молнии погиб футболист

      В Британии рассказали о ежедневном ухудшении переговорных позиций Украины

      На Украине начали опасаться отключения электричества зимой на 14 часов в сутки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше