Британский журналист призвал отобрать у Хелиф золото ОИ после разоблачительного отчета

Журналист Пирс призвал отобрать у Хелиф золото ОИ после разоблачительного отчета

Британский журналист Морган Пирс на своей странице в сети X отреагировал на разоблачительный отчет о провалившей гендерный тест алжирской боксерше Иман Хелиф.

Пирс призвал отобрать у спортсменки золотую медаль Олимпийских игр (ОИ) 2024 года в Париже и передать награду настоящей женщине. «Подтверждение того, что некоторые из нас говорили в то время: Хелиф — биологический мужчина», — подчеркнул он.

Ранее французский журналист Джаффар Айт Аудиа представил отчет о Хелиф. Согласно обнародованному медицинскому заключению, у спортсменки было выявлено наличие тестикул. Отмечается, что у боксерши не было матки, однако вместо этого имелись внутренние яички и микропенис, напоминающий увеличенный клитор.

В 2023 году Международная ассоциация бокса отстранила Хелиф во время чемпионата мира из‑за несоответствия критериям допуска. Результаты гендерного теста показали, что спортсменка имеет ХY‑хромосомы и повышенный уровень тестостерона.

Однако Международный олимпийский комитет допустил ее к женским соревнованиям в 2024 году, что вызвало критику среди общественности. На Играх в Париже Хелиф завоевала золото в весовой категории до 66 килограммов.