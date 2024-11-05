Непобежденная чемпионка мира по боксу оценила разоблачительный отчет о Хелиф

Чемпионка мира Рагозина назвала обидным допуск боксерши Хелиф к Олимпиаде-2024

Непобежденная чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина оценила разоблачительный медицинский отчет об алжирке Иман Хелиф. Ее слова приводит Odds.ru.

«Куда они смотрят, когда допускают на ринг то ли женщину, то ли мужчину? Конечно, обидно, когда ты женщина, а против тебя выходит мужик, переодетый в женщину», — заявила экс-спортсменка. Она назвала ошибкой Международного олимпийского комитета (МОК) допуск Хелиф к Играм 2024 года в Париже.

Ранее французский журналист Джаффар Айт Аудиа представил отчет о Хелиф. Согласно представленным медицинским заключениям, у спортсменки было выявлено наличие тестикул. Отмечается, что у боксерши не было матки, однако вместо этого имелись внутренние яички и микропенис, напоминающий увеличенный клитор.

В 2023 году Международная ассоциация бокса отстранила Хелиф во время чемпионата мира из‑за несоответствия критериям допуска. Результаты гендерного теста показали, что спортсменка имеет ХY‑хромосомы и повышенный уровень тестостерона.

Однако МОК допустил ее к женским соревнованиям в 2024 году, что вызвало критику среди общественности. На Играх в Париже Хелиф завоевала золото в весовой категории до 66 килограммов.