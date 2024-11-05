Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:22, 5 ноября 2024Наука и техника

«Роскосмос» успешно запустил университетские спутники

«Роскосмос»: спутники программы «УниверСат» успешно вывели на орбиту
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Малые космические аппараты, созданные в рамках программы «УниверСат», успешно запустили. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос» в Telegram.

«Попутно со спутниками "Ионосфера-М" №1 и №2 на целевую орбиту выведены шесть малых аппаратов формата CubeSat», — говорится в сообщении.

В состав кластера «УниверСат» 2024 года вошли аппараты «Хорс» №3 и №4 МГТУ имени Баумана, «МТУСИ-1», разработанный в ДВФУ «Владивосток-1», аппарат НГУ «НОРБИ-3» и кубсат «СамСат-Ионосфера» разработки Самарского университета имени Королева.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с аппаратами «Ионосфера-М» и 53 попутными малыми спутниками стартовала 5 ноября с космодрома Восточный.

Материалы по теме:
«Я надеюсь, что Луна выживет» 65 лет назад СССР первым достиг поверхности Луны. Как на это отреагировали в мире?
«Я надеюсь, что Луна выживет»65 лет назад СССР первым достиг поверхности Луны. Как на это отреагировали в мире?
12 сентября 2024
«Все это пришлось на себе испытать» 60 лет назад СССР поставил рекорд в космосе. Почему миссию считали самоубийственной?
«Все это пришлось на себе испытать»60 лет назад СССР поставил рекорд в космосе. Почему миссию считали самоубийственной?
12 октября 2024

В октябре источник ТАСС сообщил, что второй радиолокационный спутник «Кондор-ФКА», предназначенный для мониторинга Северного морского пути, планируют запустить с Восточного 30 ноября.

В том же месяце гендиректор ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов рассказал, что до конца 2024 года планируется запустить двухтысячную ракету семейства Р-7.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил о готовности к переговорам по Украине. Президент России рассказал о предыдущих попытках договориться

      Треш-блогер Олег Монгол показал внешность до начала употребления алкоголя

      Россиянин прописал у себя 17 иностранцев и попал под статью

      Россиянам раскрыли способы сэкономить на отдыхе

      В России назвали причины произошедшего в зоне СВО перелома

      В ЕС заявили о зависимости политики по Украине от исхода выборов в США

      В Москве аномально потеплеет

      Уехавшая из России Варвара Шмыкова сравнила Берлин и Москву

      Британский суд отложил рассмотрение экстрадиции депутата — защитника УПЦ

      Появились фото разрушенного ударом беспилотника многоэтажного дома в Белгороде

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше