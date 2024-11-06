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21:12, 6 ноября 2024Мир

Макрон раскрыл подробности переговоров с Трампом

AFP: Макрон заявил о хороших переговорах с Трампом
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Глава Франции Эммануэль Макрон провел «очень хорошие» переговоры с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом. Подробности телефонного разговора раскрыло Agence France Press (AFP) со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

Отмечается, что Макрон и Трамп подтвердили «свое желание работать ради возвращения мира и стабильности в мире» в ходе переговоров.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Дональда Трампа с победой на выборах главы государства в США. Алиев подчеркнул, что Трамп в первый срок президентства уделял большое внимание отношениям между Азербайджаном и США.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп и его окружение отслеживают лидеров, проявляющих инициативу к установлению контактов. Утверждается, что до выборов Трамп «наслаждался тем, как с ним связывались иностранные лидеры». Кроме того, он интересовался в частном порядке, почему главы некоторых государств не пытались установить с ним связь.

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