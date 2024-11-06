«На место прибыло более 50 скорых». Украину обвинили в сокрытии данных по атаке на «Мотор Сич». Что там произошло?

Рогов: Украина скрывает реальные потери после атаки ВС РФ на цех «Мотор Сич»

Украинские власти скрывают реальные потери после прилета по цеху завода «Мотор Сич» в Запорожье. В этом обвинил Киев сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«После прилета по "Мотор Сич" на место прибыло более 50 скорых, хотя, по официальной версии, там только 6 погибших и 22 раненых», — сообщил он.

Рогов указал, что попавший под удар цех занимался производством частей для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Он отметил, что среди пострадавших оказались в основном заводские работники.

В настоящий момент, уверен Рогов, происходит реальный подсчет потерь на «Мотор Сич». Тем временем украинские власти пытаются контролировать, чтобы видео и фото цеха не попали в интернет.

Фото: Leah Millis / Reuters

Момент удара по «Мотор Сич» успели выложить в сеть

Об ударе ВС России по заводу «Мотор Сич» в конце сентября сообщал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Он рассказывал, что несколько прилетов произошло 29 сентября. Позже были слышны взрывы в районе завода «Прогресс» в Запорожье.

Несмотря на то что украинские власти пытаются скрыть свои потери на «Мотор Сич», в сеть попадают видео с ударами Российской армии. В частности, «Военный обозреватель» показывал записи очевидцев. Был запечатлен момент с прилетом, после чего вверх поднялся черный дым.

26 сентября Министерство обороны России докладывало еще об одном успешном ударе по «Мотор Сич». Тогда прилетом УМПК-500 были разбиты цеха, производящие дроны. По данным ведомства, всего было ликвидировано до 250 БПЛА, произошедшее попало на видео.

23 сентября в Запорожье военные ВС России также поразили «Мотор Сич». В силовых структурах подмечали, что это было прямое попадание в предприятие.

«Мотор Сич» важен, так как на нем занимаются ремонтом военной техники и производят БПЛА. Кроме того, там готовят операторов дронов. На заводе «Прогресс» ВСУ изготавливают двигатели для ракет РСЗО и восстанавливают тяжелую технику. Известно, что в некоторых помещениях завода находятся склады боеприпасов.

Бывший глава «Мотор Сич» был арестован на Украине

Украинские силовики задержали бывшего президента завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева в октябре 2022 года. Он и глава департамента внешнеэкономической деятельности предприятия Олег Дзюба подозревались в госизмене за возможные связи с Россией. Также экс-управляющего «Мотор Сич» обвинили в отказе передать вертолет украинской разведке.

В апреле 2022 года Богуслаеву сделали заказ от ГУР Минобороны на оплачиваемую передачу вертолета типа Ми-2 для выполнения боевых задач на фронте, однако позже он «намеренно заблокировал выполнение госзаказа». В СБУ тогда заявили, что экс-глава предприятия якобы отдал распоряжение разобрать боевую машину на детали. В итоге с вертолета сняли лопасти, он был выведен из строя.

В мае 2023 года оказалось, что Богуслаев попросил включить его в списки на обмен военнопленными с Россией. Тогда же советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что директора завода можно обменять более чем на тысячу пленных бойцов ВСУ.

В апреле 2024 года стало известно, что с Богуслаева взыскали активов на сотни миллионов гривен. Утверждалось, что с бывшего директора и его сообщника изъято 600 миллионов гривен (1,4 миллиарда рублей), 11 объектов недвижимости, а также доли в капитале 11 предприятий.