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15:16, 6 ноября 2024Мир

Организатор митинга в Сербии вывалил фекалии в знак протеста

Danas: организатор митинга в Нови Саде вывалил фекалии у здания парламента
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Кадр: @misa_ronin

Организатор протестного митинга в сербском Нови Саде Миша Бачулов вывалил фекалии у здания парламента города во время столкновений с полицией. Об этом пишет Danas.

Вечером, 5 ноября Бачулов привез на тракторе цистерну с фекалиями во время протестов оппозиции. На ней была надпись «питьевая вода». Таким образом он выразил протест после грязной питьевой воды в городе.

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Позже он вывалил содержимое цистерны у здания городского парламента, заявив, что протестующие покажут «гнев и пару подарков, которые вы нам оставляете уже как 12 лет подряд». О задержании Бачулова после этого инцидента не сообщается.

Danas описывает его как политического активиста и организатора спортивных соревнований.

Протесты в Сербии начались 5 ноября после обрушения козырька вокзала в Нови-Саде. Оппозиционные движения и активисты призвали граждан пройти шествием до администрации города для оглашения своих требований.

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