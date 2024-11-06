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05:30, 6 ноября 2024Путешествия

Россиянка раскрыла истинное отношение американцев к переехавшим в США русским

Алина Черненко

Фото: Rebecca Blackwell / AP

Путешественница Марина Ершова побывала в США и раскрыла истинное отношение американцев к переехавшим в страну русским. Своей историей она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что жители США считают россиян самыми вежливыми и учтивыми «на фоне индусов, китайцев, японцев и других иммигрантов». Кроме того, по ее словам, американцы до сих пор не могут понять русских и верят в стереотипы про закаливание в сугробах и водку вместо чая на завтрак.

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«И тут появился наш шанс все им объяснить! Ведь никакого сугроба для завтрака нам не требуется, и водка — далеко не главный напиток на нашем столе, особенно утром», — пояснила Ершова.

Блогерша также рассказала, что американцам очень нравятся прямолинейность россиян, их умение шутить и жить не по шаблону.

«После некоторых месяцев общения они начинают понимать, что русские здесь не просто так: мы работаем, строим семьи, учимся, открываем бизнесы. Только благодаря нам в Америке теперь есть достойные салоны красоты, где окажут необходимые услуги на высшем уровне», — заключила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша описала внешний вид жителей США словами «все настолько плохо, что это шокирует». Она заметила, что в этой стране огромное количество людей с лишним весом, которым даже трудно самостоятельно передвигаться.

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