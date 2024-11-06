В Минобороны отчитались о ходе боев в Курской области

МО: ВС России сорвали атаку ВСУ близ населенного пункта Леонидово под Курском

Вооруженные силы (ВС) России сорвали атаку украинских подразделений близ населенного пункта Леонидово в Курской области. Об этом отчитались в российском Министерстве обороны (МО).

Кроме того, как сообщили в Минобороны, в ходе боев в регионе ВС России отразили четыре контратаки противника. Уточняется, что во время боев Вооруженные сил Украины (ВСУ) потеряли до 30 человек, а также несколько боевых машин, среди которых — боевые машины пехоты Bradley.

Отдельно в МО рассказали, что потери ВСУ с начала вторжения в Курскую область превысили 30 тысяч.

Украинская армия вторглась в Курскую область утром 6 августа, бои в приграничье идут до сих пор. Известно, что российским военным удалось освободить около половины занятой Вооруженными силами Украины территории региона.