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14:10, 6 ноября 2024Россия

В Минобороны отчитались о ходе боев в Курской области

МО: ВС России сорвали атаку ВСУ близ населенного пункта Леонидово под Курском
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России сорвали атаку украинских подразделений близ населенного пункта Леонидово в Курской области. Об этом отчитались в российском Министерстве обороны (МО).

Кроме того, как сообщили в Минобороны, в ходе боев в регионе ВС России отразили четыре контратаки противника. Уточняется, что во время боев Вооруженные сил Украины (ВСУ) потеряли до 30 человек, а также несколько боевых машин, среди которых — боевые машины пехоты Bradley.

Отдельно в МО рассказали, что потери ВСУ с начала вторжения в Курскую область превысили 30 тысяч.

Украинская армия вторглась в Курскую область утром 6 августа, бои в приграничье идут до сих пор. Известно, что российским военным удалось освободить около половины занятой Вооруженными силами Украины территории региона.

ЖЗЛ
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