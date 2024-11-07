17-летнего игрока «Барселоны» признали самым дорогим молодым футболистом мира

17-летний Ямаль из «Барселоны» стал самым дорогим футболистом мира до 21 года

17-летний футболист «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль стал самым дорогим футболистом мира до 21 года. Об этом сообщает сайт Международного центра спортивных исследований (CIES).

Ямаль оценен в 180,9 миллиона евро. Отрыв от идущего вторым в рейтинге Алехандро Гарначо из «Манчестер Юнайтед» более 65 миллионов, стоимость 20-летнего аргентинца — 114,8 миллиона евро. На третьей позиции расположился 18-летний Уоррен Заир-Эмери из ПСЖ — 109 миллионов евро.

В рейтинг вошел один российский футболист — 20-летний Сергей Пиняев из московского «Локомотива». Его оценили в 22,3 миллиона евро, он на 67-м месте.

9 июля Ямаль стал самым молодым автором гола в истории чемпионатов Европы. На тот момент ему было 16 лет и 337 дней. Ямаль — воспитанник «Барселоны». Он выступает за команду с 2023 года. В составе каталонцев он провел 66 матчей и забил 13 мячей.

7 ноября Пиняев заявил, что готов к снижению заработной платы ради переезда в европейский клуб. «Если заработок в Европе будет сопоставим моему уровню игры и позволит спокойно жить, продолжая содержать свою семью, понижение в зарплате не будет проблемой», — заявил футболист.