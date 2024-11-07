Байден может пойти на резкое обострение с Россией. Что подвигнет президента США на такой шаг?

Бывший посол России в Британии Яковенко: Байден обострит конфликт на Украине

Президент США Джо Байден до ухода в отставку может пойти на резкие действия, в том числе по отношению к России. Такое мнение высказал член научного совета при Совете Безопасности РФ, бывший посол России в Великобритании Александр Яковенко.

«Байден и его администрация еще остаются у власти, хотя и в традиционном положении "хромой утки". В декабре 2016 года Барак Обама в таком же положении пошел на резкое обострение отношений с Россией, включая выдворение 35 наших дипломатов. Того же можно ожидать и сейчас, особенно на Украине», — объяснил эксперт.

Яковенко предположил, что Трамп еще до своей инаугурации займется внешними делами США, при этом он постарается оттеснить действующую администрацию от принятия решений.

Байден намерен напоследок передать Украине шесть миллиардов долларов

Выяснилось, что администрация Байдена намерена срочно отправить Украине последний пакет помощи в размере шести миллиардов долларов. Обозреватель издания Politico Джек Детч утверждает, что средства планируется передать, пока Дональд Трамп не вступил в должность главы государства. Спешка вызвана опасениями, что с момента прихода Трампа в Белый дом поставки Киеву оружия прекратятся.

Британская газета The Guardian сообщила, что Украина погрузилась в «уныние и неопределенность» после победы Трампа на выборах. Издание также утверждает, что новый американский лидер может прекратить выделение военной помощи Киеву, без которой украинские войска рискуют потерять еще больше позиций в Донбассе.

Сам же Байден признал, что на данный момент у стран Запада не существует консенсуса относительно предоставления Украине разрешения бить вглубь России и дальнобойного оружия, о котором президент Украины Владимир Зеленский просил союзников. Тем не менее, как отметил президент России Владимир Путин, министерство обороны уже изучает варианты ответа на возможные удары вглубь территории РФ.

В России усомнились в планах Байдена передать Киеву дальнобойные ракеты

Байден вряд ли будет предпринимать что-то радикальное в вопросе Украины до конца своего президентского срока. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Лентой.ру» указал, что «до 20 января Байден будет де-юре президент, и не станет идти на неоправданные шаги, потому что это серьезно будет грозить ему и его окружению. «Скорее всего, Конгресс не будет поддерживать никаких радикальных действий в отношении этого вопроса так же, как и ближневосточные темы», — заявил Чепа.

Политтехнолог и политический аналитик Павел Дубравский предположил, что Байден, полномочия которого истекают в январе 2025 года, незадолго до своей отставки может принять решение передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойное оружие. «Почему? Он больше не будет переизбираться и может делать все, что посчитает лично правильным в сложившейся ситуации», — рассудил эксперт. При этом Дубравский заверил, что даже если этого не случится, Демократическая партия в любом случае продолжит лоббировать поставки оружия Украине.