В России высказались о шагах Байдена по украинскому вопросу до конца президентского срока

Чепа: вряд ли Байден будет предпринимать что-то радикальное в вопросе Украины

Вряд ли президент США Джо Байден будет предпринимать что-то радикальное в вопросе Украины до конца своего президентского срока, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим прогнозом депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«До 20 января Байден будет де-юре президент. Де-факто вряд ли он будет что-то предпринимать радикальное. Потому что это серьезно будет грозить ему и его окружению. Скорее всего, Конгресс и Сенат не будут поддерживать никаких радикальных действий в отношении этого вопроса так же, как и ближневосточные темы», — заявил Чепа.

Ранее в США завершились выборы президента. Последние избирательные участки закрылись на Алеутских островах в штате Аляска.

Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах, выступая перед сторонниками во Флориде. По словам политика, его успех стал «политической победой, которую прежде не знала история США», а его президентский срок еще станет «поистине золотым веком для США».