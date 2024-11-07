Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:01, 7 ноября 2024Мир

В России высказались о шагах Байдена по украинскому вопросу до конца президентского срока

Чепа: вряд ли Байден будет предпринимать что-то радикальное в вопросе Украины
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Вряд ли президент США Джо Байден будет предпринимать что-то радикальное в вопросе Украины до конца своего президентского срока, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим прогнозом депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«До 20 января Байден будет де-юре президент. Де-факто вряд ли он будет что-то предпринимать радикальное. Потому что это серьезно будет грозить ему и его окружению. Скорее всего, Конгресс и Сенат не будут поддерживать никаких радикальных действий в отношении этого вопроса так же, как и ближневосточные темы», — заявил Чепа.

Материалы по теме:
Харрис обошла Трампа в «пророческом регионе», но он лидирует в ключевых штатах. Что известно о ходе выборов в США?
Харрис обошла Трампа в «пророческом регионе», но он лидирует в ключевых штатах. Что известно о ходе выборов в США?
6 ноября 2024
Трамп побеждает на президентских выборах в США. Как идет подсчет голосов и что может повлиять на окончательный результат?
Трамп побеждает на президентских выборах в США.Как идет подсчет голосов и что может повлиять на окончательный результат?
6 ноября 2024

Ранее в США завершились выборы президента. Последние избирательные участки закрылись на Алеутских островах в штате Аляска.

Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах, выступая перед сторонниками во Флориде. По словам политика, его успех стал «политической победой, которую прежде не знала история США», а его президентский срок еще станет «поистине золотым веком для США».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Пять красных линий. На Украине выдвинули требования Трампу и Зеленскому

      В России высказались о шагах Байдена по украинскому вопросу до конца президентского срока

      В ЕС рассказали об опасном последствии импорта американского СПГ

      Беременная женщина решила уйти от мужа из-за одного его комментария спустя пять лет брака

      В России отменили приговор супругам за доведение ребенка до суицида

      Блогерша раскрыла страны Европы для комфортной жизни на российскую пенсию

      В Раде признали рост симпатий украинцев к России

      Пленный заявил об обмане украинцев насчет России

      Бут рассказал о ненависти Трампа к Зеленскому

      «Даже свою прощальную речь читала с экрана». В России высмеяли призыв проигравшей Харрис закатать рукава

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше