Боксерша Хелиф подаст в суд из-за публикаций о ее принадлежности к мужскому гендеру

Чемпионка ОИ по боксу Хелиф подаст в суд из-за заявлений о мужских хромосомах

Алжирская боксерша Иман Хелиф подаст в суд из-за публикаций о ее принадлежности к мужскому гендеру. Об этом пишет The Guardian.

«Хелиф подала в суд на лиц, которые комментировали ее половую принадлежность во время Олимпийских игр в Париже, а также готовит иск в ответ на последние сообщения французского издания Le Correspondent», — сообщил представитель МОК.

Ранее в Le Correspondent вышел материал о провалившей гендерный тест Хелиф. Там говорится, что у нее не было матки, а вместо этого имелись внутренние яички и микропенис, напоминающий увеличенный клитор. Гормональный тест показал, что у Хелиф был типичный для мужчин уровень тестостерона. В статье не представлены доказательства, кроме одного скриншота медицинского исследования.

На Олимпиаде в Париже Хелиф завоевала золото в весовой категории до 66 килограммов. На пути к победе она не проиграла ни одного раунда.