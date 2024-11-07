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11:22, 7 ноября 2024Экономика

Мосбиржа сделала заявление о начале торгов на фондовом рынке

Торги на фондовом рынке Мосбиржи начнутся 7 ноября в 12:00
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Мосбиржа заявила о полном устранении ошибки в работе торгово-клиринговой системы фондового рынка, не позволившей 7 ноября начать торги в 10:00. Представители площадки отметили, что система будет доступна для подключения участников с 11:45, а сами торги стартуют в 12:00 по московскому времени.

В это время будет запущен аукцион открытия, а спустя 10 минут начнутся основные торги.

Уточняется, что операции на срочном и валютном сегменте, а также рынке драгоценных металлов и денежном рынке начались и проводятся в штатном режиме.

О том, что торги на фондовом рынке Мосбиржи не стартуют в среду во вовремя стало известно ранее утром. Позднее площадка объяснила причины задержки.

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