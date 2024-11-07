На Украине назвали число прошедших подготовку за рубежом солдат ВСУ

New Voice: более 100 тыс. военных ВСУ прошли подготовку за рубежом с 2022 года

Более 100 тысяч военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) прошли подготовку в странах Запада с 2022 года. Такое число назвал украинский портал New Voice со ссылкой на Генеральный штаб страны.

Уточняется, что из общего количества 20 000 украинских военных прошли обучение в 2024 году.

Ранее заместитель главы британского Министерства обороны Люк Поллард рассказал, что Великобритания на сегодняшний день обучила 200 пилотов ВСУ. «Скоро эти пилоты будут летать на украинских F-16», — отметил он.

Кроме того, в мае премьер-министра Эстонии Каи Каллас призналась, что некоторые члены Североатлантического альянса отправили своих специалистов на Украину.