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20:53, 7 ноября 2024Мир

Путин рассказал о борьбе России не только за свой суверенитет

Путин: Россия борется не только за свою свободу и суверенитет
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Россия ведет борьбу не только за свой собственный суверенитет. Об этом заявил президент России Владимир Путин на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи, трансляция доступна на сайте мероприятия.

«Россия сегодня борется за свою свободу, за своим права, свой суверенитет. Я без преувеличения это говорю», — подчеркнул российский лидер.

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Путин также заявил, что подлинным истоком всех военных конфликтов от Югославии до Украины является геополитическая жадность Запада после завершения холодной войны. При этом стереотип о «цивилизованном Западе» и якобы «варварстве» других народов является расистской идеологией, добавил президент.

В сентябре Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину России, объяснив это защитой суверенитета страны.

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