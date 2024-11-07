Путин рассказал о борьбе России не только за свой суверенитет

Путин: Россия борется не только за свою свободу и суверенитет

Россия ведет борьбу не только за свой собственный суверенитет. Об этом заявил президент России Владимир Путин на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи, трансляция доступна на сайте мероприятия.

«Россия сегодня борется за свою свободу, за своим права, свой суверенитет. Я без преувеличения это говорю», — подчеркнул российский лидер.

Путин также заявил, что подлинным истоком всех военных конфликтов от Югославии до Украины является геополитическая жадность Запада после завершения холодной войны. При этом стереотип о «цивилизованном Западе» и якобы «варварстве» других народов является расистской идеологией, добавил президент.

В сентябре Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину России, объяснив это защитой суверенитета страны.