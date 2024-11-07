Путин: выступление мужчин в женских соревнованиях убивает спорт

Выступление мужчин в женских соревнованиях убивает спорт, а тем, кто объявил себя женщинами, стоит соревноваться между собой. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи, трансляция выступления доступна на сайте мероприятия.

«Краев не видят, как у нас в народе говорят. Это то же, что возможность для мужчин выступать в женских видах спорта. Это убивает женский спорт. Пошел выиграл, нос женщине сломал», — сказал президент России.

Ранее в Le Correspondent вышел материал о провалившей гендерный тест боксерше Иман Хелиф. Там говорится, что у нее не было матки, а вместо этого имелись внутренние яички и микропенис, напоминающий увеличенный клитор. Гормональный тест показал, что у Хелиф был типичный для мужчин уровень тестостерона. В статье не представлены доказательства, кроме одного скриншота медицинского исследования.