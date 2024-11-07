Путин заявил о бесполезности давления на Россию

Путин: давить на Россию бесполезно, но договариваться она всегда готова

Другим государствам должно быть понятно, что давить на Россию бесполезно. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай», трансляция ведется на сайте мероприятия.

При этом глава государства подчеркнул, что договариваться Россия всегда готова, но «с полным учетом взаимных законных интересов». «К этому призывали и призываем всех участников международного общения», — сказал Путин.

В ходе своего выступления президент также заявил, что в мире происходит конфликт между подавляющим большинством населения планеты и мировым меньшинством, которое озабочено только сохранением своего доминирования. По его словам, в многополярном мире не должно быть проигравших стран и народов.

Ранее Путин заявил, что Россия не только готова к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, но и вела их в самом его начале. Он отметил, что украинская страна отвергла взаимоприемлемый договор «по совету извне».