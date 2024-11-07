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16:28, 7 ноября 2024Спорт

Устроивших драку футболистов ЦСКА и «Спартака» дисквалифицировали

Устроивших драку футболистов ЦСКА и «Спартака» Рошу и Литвинова наказали
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)
Виллиан Роша

Виллиан Роша. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Устроивших драку футболистов ЦСКА и «Спартака» Виллиана Рошу и Руслана Литвинова дисквалифицировали. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Защитник ЦСКА Роша пропустит три матча по решению Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС). Защитник «Спартака» Литвинов отстранен на две игры.

Во втором тайме столичного дерби, которое состоялось 2 ноября, случилась массовая потасовка. Литвинов ткнул Рошу в лицо рукой, футболист ЦСКА попытался в ответ ударить Литвинова, но его кулак прошел по касательной, разбив губу другому спартаковцу Срджану Бабичу. По итогам эпизода Роша и Литвинов были удалены с поля.

Позднее Роша извинился за драку. «Я ощущал несправедливость, но из меня шла агрессия», — отметил бразилец. Матч между ЦСКА и «Спартаком» завершился победой красно-белых со счетом 2:0.

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