Устроивших драку футболистов ЦСКА и «Спартака» дисквалифицировали

Устроивших драку футболистов ЦСКА и «Спартака» Рошу и Литвинова наказали

Устроивших драку футболистов ЦСКА и «Спартака» Виллиана Рошу и Руслана Литвинова дисквалифицировали. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Защитник ЦСКА Роша пропустит три матча по решению Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС). Защитник «Спартака» Литвинов отстранен на две игры.

Во втором тайме столичного дерби, которое состоялось 2 ноября, случилась массовая потасовка. Литвинов ткнул Рошу в лицо рукой, футболист ЦСКА попытался в ответ ударить Литвинова, но его кулак прошел по касательной, разбив губу другому спартаковцу Срджану Бабичу. По итогам эпизода Роша и Литвинов были удалены с поля.

Позднее Роша извинился за драку. «Я ощущал несправедливость, но из меня шла агрессия», — отметил бразилец. Матч между ЦСКА и «Спартаком» завершился победой красно-белых со счетом 2:0.