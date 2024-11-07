В России захотели использовать медузную эссенцию в борьбе со старением

В России медузную эссенцию захотели использовать в косметике, масках и патчах

Российские исследователи захотели использовать медузную эссенцию для борьбы со старением. Крымские ученые предложили изготавливать из необычного сырья маски и патчи, указывает KP.RU.

Как отметил глава местного предприятия Максим Кабанов, рыбий жир и маски из экстракта улиток — это уже прошлый век. Недавно же крымские исследователи вывели медузную эссенцию, которая сейчас входит в составы крымских омолаживающих и питающих кремов, масок и патчей.

Использовать медузу в медицине и косметологии оказалось очень полезно: в ее желейной структуре содержится коллаген. В дальнейшем, продолжил эксперт, такая косметика может стать лечебной и появиться в аптеках, так как хорошо помогает в заживлении ран и шрамов.

Ранее блогер попробовал съесть медузу-гиганта в Анапе и показал это на видео. Он сказал, что выловил ее «на пакет». Россиянин сел на пляже начал есть «эту жижу» вилкой и ножом.

Незадолго до этого на пляже во Владивостоке россиянка погладила медузу-гиганта. На видео попал момент, когда женщина протягивает руку и «чешет» медузу.

Летом же россияне сняли на видео массовое нашествие аналогичных морских обитателей в Черном море. У берегов Крыма их оказалось больше тысячи. Как отметила профессор биофака МГУ Елена Темерева, это были корнероты.