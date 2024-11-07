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09:49, 7 ноября 2024Экономика

Выпуск одного вида алкоголя в России взлетел

Росалкогольтабакконтроль: выпуск ликерных вин вырос на 42,4 % в январе-октябре
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости

По итогам первых десяти месяцев 2024 года суммарные объемы выпуска ликерных вин в России выросли на 42,4 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го. О взлете производства этого вида алкогольной продукции в РФ сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

Уточняется, что за отчетный период в стране было выпущено в общей сложности 974,4 тысячи декалитров ликерных вин. Положительную динамику продемонстрировало производство и других вин. Так, выпуск игристых вин и шампанского увеличился на 25 процентов, до 13,476 миллиона декалитров, а виноградных вин — на 9,3 процента, до 27,132 миллиона.

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Что касается крепкого спиртного, то объемы производства коньяка в России в январе-октябре выросли на 16,3 процента, до 7,94 миллиона декалитров, а водки — на 1,8 процента, до 64,355 миллиона. Несмотря на подобную динамику, в целом выпуск алкогольных напитков в России без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи за отчетный период снизился на 0,5 процента, до 151,215 миллиона декалитров, заключили в ведомстве.

Ранее заместитель главы Министерство промышленности и торговли (Минпромторга) РФ Роман Чекушов заявил, что в настоящее время российские розничные сети полностью обеспечены всей необходимой алкогольной продукцией. Рисков дефицита подобных напитков в стране в преддверии новогодних праздников, по его словам, сейчас не прослеживается. Этому способствуют в том числе стабильные поставки из России и дружественных стран.

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