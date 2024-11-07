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11:27, 7 ноября 2024Экономика

Закупки Lada на гостендерах взлетели

РБК: объемы закупок машин Lada на гостендерах в России выросли более чем втрое
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По итогам первых десяти месяцев 2024 года суммарные объемы закупок автомобилей Lada на гостендерах в России выросли более чем в три раза в денежном выражении и достигли отметки в 2,63 миллиарда рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на подсчеты аналитиков сервиса «Контур.Закупки».

Речь идет о закупках со стороны компаний с госучастием. Для анализа эксперты использовали поиск по закупкам на гостендерах с указанием марки автопроизводителя. Для сравнения, в январе-октябре 2023 года совокупные объемы закупок машин Lada госкомпаниями оценивались в 813 миллиона рублей. Таким образом, за 12 месяцев показатель увеличился примерно в 3,23 раза. В свою очередь, количество гостендеров по закупке российских автомобилей за отчетный период выросло на 16 процентов — с 370 до 429.

Эксперты связали подобную динамику с рядом факторов. К числу основных причин резкого роста закупок Lada на гостендерах они отнесли в том числе развитую торгово-сервисную сеть концерна «АвтоВАЗ» в российских регионах. Это обстоятельство, как отметили в «Ростелекоме», позволяет оперативно проводить сервисное обслуживание закупаемых автомобилей Lada. На рост спроса госкомпаний также могла повлиять и более низкая стоимость российских машин в сравнении с китайскими аналогами.

Впрочем, несмотря на резкий прирост закупок Lada в денежном выражении, доля российских автомобилей в структуре госзакупок машин остается очень низкой, пояснили аналитики. На основании 44-го федерального закона, определяющем правила закупки всего госсектора, она увеличилась 0,9 процентного пункта (п.п.), до 4,6 процента, а на основании 223-го («О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») — на 0,8 п.п., до 5,6 процента.

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В начале августа 2023 года президент России Владимир Путин потребовал от чиновников пересесть с иностранных на отечественные автомобили. Спустя месяц глава государства дал соответствующее поручение правительству и призвал власти РФ разработать до февраля 2024-го меры для использования чиновниками российских авто.

В начале второй половины октября 2023-го Минпромторг опубликовал список рекомендуемых автомобилей для российских чиновников. В предварительный перечень тогда вошли бренды Lada, УАЗ, «Москвич», Evolute и Aurus, а также китайский Haval. В начале июля 2024-го ведомство обновило список и добавило в него модели Lada Largus, «Газель», «Соболь» и Xcite X-Cross 7.

В «АвтоВАЗ», в свою очередь, рассчитывают, что популярностью у представителей госсектора будет пользоваться новинка концерна — Lada Aura. В первой половине октября 2024-го глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов анонсировал начало выпуска флагманского бизнес-седана «в ближайшие дни». Как уточнял представитель концерна, стоимость базовой модели Aura, созданной на платформе Vesta, составит 2,6-2,8 миллиона рублей.

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