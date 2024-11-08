Киев допустил к использованию бронеавтомобиль UAT-TISA

МО Украины допустило к использованию бронеавтомобиль UAT-TISA

Вооруженные силы Украины могут получить бронеавтомобили местного производства UAT-TISA. Об этом сообщило Минобороны (МО) республики в Telegram.

Там уточнили, что Киев кодифицировал и допустил к использованию в войсках новый бронеавтомобиль. «В зависимости от поставленных задач машину оборудуют дополнительными устройствами» — говорится в сообщении.

Отмечается, что в основе машины лежит шасси внедорожника неназванного «известного автопроизводителя». UAT-TISA получила бронекапсулу, которая обеспечивает защиту от пуль стрелкового оружия и подрыва взрывных устройств. Заявленная дальность хода составляет 1000 километров.

В октябре в зоне проведения специальной военной операции заметили бронеавтомобиль ЛСТС-1944 «Сармат-3», который разработали для Воздушно-десантных войск России. Машину можно перевозить внутри вертолета Ми-8.

В июле украинское НПО «Практика» представило легкий бронеавтомобиль «Джура», построенный на базе внедорожника Toyota Land Cruiser 70. Машина получила бронекапсулу, выдерживающую обстрел пулями калибра 5,45 миллиметра.