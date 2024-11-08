Первая ракетка мира из Беларуси вылетела с итогового турнира WTA

Первая ракетка мира Арина Соболенко вылетела с итогового турнира WTA

Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко вылетела с итогового турнира женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Эр-Рияде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Соболенко в двух сетах уступила американке Кори Гауфф 6:7 3:6. Встреча продолжалась 1 час 49 минут.

Гауфф стала самой молодой финалисткой итогового турнира WTA за 24 года. На данный момент американке 20 лет. За титул представительница США сыграет с китаянкой Чжэн Циньвэнь, которая в полуфинале обыграла чешку Барбору Крейчикову 6:3, 7:5.

Ранее Неймар назвал Соболенко королевой. «Приятно было увидеться, королева», — подписал бразилец совместную фотографию в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

