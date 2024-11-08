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07:22, 8 ноября 2024Россия

Стало известно об использовании ВСУ мобилизованных для разведки в Курской области

ТАСС: ВСУ используют бойцов теробороны для разведки боем в Курской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Dmytro Smolienko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) использует мобилизованных из теробороны для проведения разведки боем в Курской области. Об этом сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

«На курском направлении ВСУ используют подразделения ТРО для проведения разведки боем», — сказал собеседник агентства.

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Он пояснил, что данные о ситуации им предоставили сами украинские мобилизованные. Кроме того, доброволец 115-й бригады теробороны Украины Дмитрий Коротко рассказывал о вынуждении под угрозой расправы идти в бой в российском приграничье.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявлял, что мобилизованные под наступление в Курскую область бойцы ВСУ активно сдаются в плен. Солдаты противника, по его словам, сдаются гораздо чаще, чем в начале специальной военной операции (СВО).

Бои в Курской области продолжаются три месяца. В регионе действуют режимы ЧС и контртеррористической операции. ВСУ уже потеряли контроль над окруженными в Курской области подразделениями, заявлял президент России Владимир Путин. Он также пообещал скорую зачистку Курской области от ВСУ. По последним данным, потери Украины в регионе превысили 30 тысяч человек.

ЖЗЛ
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