В Германии недовольны хаосом в Берлине в день приезда Зеленского. Там требуют посчитать убытки от визита

Депутат от АдГ Бохманн призвала раскрыть стоимость визита Зеленского в ФРГ

Член бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Рене Бохманн заявила о необходимости посчитать, в какую сумму обошелся немецким налогоплательщикам визит президента Украины Владимира Зеленского в Берлин 11 октября. Текст письма Бохманн изучила «Лента.ру».

Бохманн пожаловалась на случившийся в городе в день приезда украинского лидера коллапс, сильные пробки и перекрытые дороги.

«Может ли кабмин подсчитать сумму в евро, которую потеряли немецкие налогоплательщики в результате государственного визита президента Украины Владимира Зеленского 11 октября 2024 года из-за мер безопасности и массовых сбоев всех видов общественного транспорта, поездов (...) и заторов из-за перекрытия дорог? Сотрудники либо приезжали с опозданием, либо вообще не добирались до места работы и обратно» — пожаловалась парламентарий.

В германском правительстве отказали предоставлять ответ на запрос Бохманн. В частности, парламентский статс-секретарь МИД Сюзанна Бауманн заявила, что «затраты в смысле рассматриваемого вопроса не поддаются количественной оценке».

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Шольц объявил о выделении многомиллионной помощи Украине

Зеленский прибыл в Германию 11 октября после своей поездки в Ватикан. В рамках визита украинский лидер встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. В ходе этой встречи Шольц сообщил, что Германия выделит 600 миллионов евро на военную помощь Украине.

Канцлер добавил, что основной акцент в военной помощи Берлин будет делать на средствах противовоздушной обороны (ПВО).

Шольц также сообщил, что Германия вместе с партнерами к концу года предоставит Украине пакет военной помощи на сумму около 1,4 миллиарда евро. В него войдут новые системы ПВО IRIS-T и Skynex, танки, броневики, ударные беспилотники, радары и артиллерийские снаряды.

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Шольц отверг просьбы Зеленского о Taurus и членстве Украины в НАТО

Газета Bild со ссылкой на источники писала, что Зеленский во время последней встречи с Шольцем в Берлине выдвинул два требования. В частности, украинский лидер просил разрешить наносить удары вглубь России, для чего в том числе нужны ракеты Taurus. Кроме того, украинский президент выступал за ускоренный прием страны в НАТО.

В Берлине обе просьбы Зеленского «оставили без внимания». Шольц не отказал категоричным образом, однако положительный ответ он также не дал.

«Зеленский ни на шаг не продвинулся с двумя главными требованиями своего "плана победы". В связи с этим европейское турне для Украины является провалом», — заявил военный эксперт, профессор Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала.

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Шольц призвал страны НАТО предоставить Украине обещанное оружие

В начале ноября Шольц призвал страны НАТО предоставить Украине обещанное ранее оружие. Германский лидер выразил мнение, что это могло бы изменить сценарий в точках боестолкновений в пользу Вооруженных сил Украины.

Германия зарекомендовала себя как партнер, который поставляет, а не просто анонсирует. И я думаю, что было бы неплохо, если бы в данной особой ситуации некоторые из уже сделанных анонсов были реализованы Олаф Шольц канцлер Германии

При этом Шольц добавил, что гипотетическое присоединение Украины к Североатлантическому альянсу сейчас не является предметом разговоров, так как ситуация с момента начала обсуждения осталась неизменной.