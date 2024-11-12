Фигуристка Дробязко отреагировала на лишение гражданства Литвы

Фигуристка Дробязко заявила, что не может оставаться лояльной только Литве

Фигуристка Маргарита Дробязко отреагировала на указ президента Литвы о лишении ее гражданства. Ее слова приводит «Sputnik Литва».

Спортсменка заявила, что не может оставаться лояльной только одной стране, потому что в России живет часть ее семьи. «В России моя работа, мои родители похоронены, как я могу разорвать отношения с частью семьи?» — задалась вопросом она.

15 сентября 2023 года стало известно, что президент Литвы Гитанас Науседа лишил Дробязко гражданства. Причиной стало выступление спортсменки в шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки в России. В свою очередь, фигуристка заявила, что не готова была отказаться от России ради сохранения литовского паспорта.

Дробязко приняла гражданство Литвы в 1993 году. Вместе с супругом Повиласом Ванагасом она пять раз представляла страну на Олимпийских играх в соревнованиях танцевальных дуэтов.