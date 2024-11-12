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17:52, 12 ноября 2024Спорт

Фигуристка Дробязко отреагировала на лишение гражданства Литвы

Фигуристка Дробязко заявила, что не может оставаться лояльной только Литве
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Маргарита Дробязко

Маргарита Дробязко. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Фигуристка Маргарита Дробязко отреагировала на указ президента Литвы о лишении ее гражданства. Ее слова приводит «Sputnik Литва».

Спортсменка заявила, что не может оставаться лояльной только одной стране, потому что в России живет часть ее семьи. «В России моя работа, мои родители похоронены, как я могу разорвать отношения с частью семьи?» — задалась вопросом она.

15 сентября 2023 года стало известно, что президент Литвы Гитанас Науседа лишил Дробязко гражданства. Причиной стало выступление спортсменки в шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки в России. В свою очередь, фигуристка заявила, что не готова была отказаться от России ради сохранения литовского паспорта.

Дробязко приняла гражданство Литвы в 1993 году. Вместе с супругом Повиласом Ванагасом она пять раз представляла страну на Олимпийских играх в соревнованиях танцевальных дуэтов.

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