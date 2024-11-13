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17:05, 13 ноября 2024Моя страна

У одной из самых редких в мире змей появилась тройня в России

Самке мадагаскарского удава удалось родить тройню в зоопарке Новосибирска
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jjargoud / Wikimedia

Самке мадагаскарского удава, считающегося одним из самых редких в мире видов змей, удалось родить тройню. Об этом сообщается на официальной странице Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило в Telegram.

В зоосаде отметили, что маленькие змеи появились на свет 4 сентября. После рождения детенышей отселили от матери, так как они полностью самостоятельны и им вовсе не обязательна забота самки.

В данный момент вес каждого маленького удава составляет уже порядка 240 граммов, а длина тела — около 65 сантиметров, но все же малыши пока в разы меньше взрослых особей. В зоосаде рассказали, что детеныши змеи остаются вместе и не очень много двигаются, а их любимое занятие — греться под лампой.

«Зоологи, работающие со змеями и ежедневно наблюдающие за тройней, говорят, что детеныши сильно отличаются характерами», — отметили специалисты и добавили, что это, в частности, проявляется в кормлении. «Один малыш очень активный и всячески показывает, что готов защищаться и нападать. Второй — спокойнее, и, кажется, каждый раз размышляет над тем, какую тактику выбрать. А третий малыш всегда неизменно спокоен», — заявили в зоосаде.

Мадагаскарские удавы, как утверждается, относятся к живородящим видам. У них обычно рождается от 3 до 8 малышей. Змеи подобного вида считаются одними из самых редких в мире и занесены в Красную книгу МСОП.

Ранее редкий медвежонок-альбинос Умка попал в фотоловушку в Башкирии. Умка (кличка животного) появилась два года назад и стала «белой вороной» из-за недостатка меланина. В башкирском национальном парке ее иногда еще ласково называют блондинкой.

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