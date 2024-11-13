Ущерб от подрыва дамбы Кураховского водохранилища оценили

Подрыв Кураховского водохранилища оставил жителей без источника водоснабжения

Из-за подрыва дамбы Кураховского водохранилища местные жители остались без источника водоснабжения. Последствия удара по плотине в беседе с ТАСС оценил директор природоохранных программ общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов.

«В первую очередь обеспокоенность вызывает ущерб, нанесенный людям. Также это разрушение источника водоснабжения в будущем», — заявил он. Кроме того, по словам Пукалова, подрыв дамбы рискует отразиться на регуляции стока. До того, как будет восстановлена плотина, на реке Волчьей могут усугубиться паводки: она может выйти из берегов по весне или после проливных дождей.

Также вследствие прорыва дамбы резко снизилось поголовье рыбы, обитавшей в водоеме. Нанесен урон и плодородию почв — верхний гумусовый слой просто смыло. Под водой оказались и потенциально опасные объекты — склады удобрений, кладбища и скотомогильники, предупреждает Пукалов. Дать более конкретную оценку ущерба, в том числе и экологического, можно будет только после окончания специальной военной операции, подытожил эксперт.

Ранее стало известно, что украинские войска затопили собственные позиции около города, подорвав дамбу Кураховского водохранилища. В результате инцидента были повреждены сама дамба, а также проходящая через нее автомобильная дорога и расположенное рядом с местом взрыва техническое сооружение.