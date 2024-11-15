Теннисист Медведев рассказал о страданиях в сезоне

Российский теннисист Медведев заявил, что страдал большую часть сезона

Российский теннисист Даниил Медведев оценил свои выступления в 2024 году. Его слова приводит «Чемпионат».

Медведев поставил себе оценку 6,5 из 10. «Скорее всего, закончу сезон четвертым — это отлично. Я был первым в мире. В этом году, конечно, я не наиграл на первую строчку. Страдал бо́льшую часть сезона — мячи и так далее», — заявил он.

Медведев не смог выйти из группы на итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В решающем матче он уступил первой ракетке мира Яннику Синнеру.

Ранее французский журналист Жан Мюллер назвал Медведева избалованным ребенком. Так он отреагировал на поведение теннисиста, который во время матча итогового турнира сломал одну ракетку, другой ударил по микрофону на корте, а затем держал ее на приеме рукояткой вперед.